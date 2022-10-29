Постпред России в Вене ответил на претензии Польши по репарациям Постпред РФ в Вене Ульянов прокомментировал претензии Польши по вопросу репараций

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на претензии правительства Польши по репарациям пошутил, что Варшава поскромничала и могла бы запросить три триллиона долларов. Дипломат сразу отметил, что от этого, правда, ничего бы не изменилось. МИД Польши планирует подсчитать военные потери, якобы нанесенные стране от СССР в годы Второй мировой войны, чтобы потребовать от Москвы возместить ущерб.

Относительно скромные требования. Они могли запросить $3 трлн. Результат был бы примерно таким же, — сказал Ульянов.

В России неоднократно критиковали желание правительства Польши получить выплаты за то, что СССР освободил Польшу от фашистской Германии в годы Второй мировой войны.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram ранее назвал дегенератами представителей польского МИД из-за требования к России выплатить репарации за Вторую мировую войну. По его мнению, Москве необходимо будет либо подготовить им счет «за все», что СССР передал Варшаве в период социализма, либо предложить «подтереться своим поганым расчетом».