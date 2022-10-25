Постпред России в Вене назвал неуместным заявление Макрона об РПЦ Постпред РФ Ульянов назвал неуместным заявление Макрона об использовании властями РПЦ

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Эммануэль Макрон

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что российские власти манипулируют руководством Русской православной церкви, является неуместным. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он призвал европейские власти не затрагивать данный вопрос. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Президент Франции высказался о роли православия в России. Очень смелое и неуместное заявление... Европейским лидерам не рекомендуется затрагивать эту деликатную тему, если они не хотят выглядеть смешными и высокомерными, — заявил Ульянов.

Во время выступления в Риме Макрон предположил, что власти РФ используют руководство РПЦ для оправдания своей политики.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в свою очередь заявил, что Россия предлагает альтернативный взгляд на мир, Бога и человека, отличный от принятого в западных странах. По его мнению, это раздражает Запад, который стремится стереть православную Русь с лица земли.

Также предстоятель РПЦ призывал россиян молиться за президента Владимира Путина, на котором, по его словам, лежит особая ответственность. Патриарх подчеркивал, что сегодня на Россию вновь возложена особая миссия.