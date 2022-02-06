Постпред России при ООН сдал положительный тест на коронавирус

Российский постпред при ООН Василий Небензя сдал положительный тест на коронавирус. Дипломат был отправлен на самоизоляцию, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при Всемирной организации. В феврале 2022 года Россия председательствует в Совете Безопасности ООН.

Сегодня, 7 февраля, тест Василия Алексеевича Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернётся к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными, — проинформировали в миссии.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что международное сообщество на протяжении десятилетий может испытывать последствия от пандемии коронавируса. По его словам, чем дольше тянется пандемия, тем более серьёзными будут её последствия.

За минувшие сутки в России было выявлено 171 905 случаев заражения коронавирусом. Впервые за период с 10 января показатель прироста заболеваемости оказался ниже, чем за предыдущие 24 часа.

6 февраля был зафиксирован 180 071 случай заражения. Общее число заболевших россиян с начала пандемии составляет почти 13 млн.