Постпред России при ООН предупредил о трагических действиях Запада

Игра Запада на повышение ставок на переговорах по гарантиям безопасности может привести к трагедии, заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. По его словам, Москва серьёзно озабочена тем, что США и их союзники обостряют обстановку в мире, сообщает РИА Новости.

Нашу серьёзную озабоченность вызывает то, что США и их союзники обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ставок может обернуться реальной трагедией, виновниками которой будут именно те, кто навязал нам, а по большому счету международному сообществу, эту опасную игру, — сказал Гатилов.

Он подчеркнул, что этот приём много раз уже применялся в истории международных отношений. В то же время Гатилов считает, что США и некоторые их партнёры не готовы к реальному развязыванию конфликта с Россией.

Ранее Гатилов призвал быть готовыми к любому развитию событий в российско-украинском кризисе, включая силовые действия Украины против россиян в Крыму или в граничащих с Украиной субъектах РФ. По его словам, власти Украины не прекращали различные провокации с начала антитеррористической операции на юго-востоке страны.

Помимо этого постпред заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину. По его словам, в этом нет ни мотива, ни геостратегической цели, ни даже намёка на здравый смысл, к тому же в России предпочитают взаимовыгодные и прагматичные отношения со всеми странами.

2 февраля испанская газета El Pais сообщила, что в её распоряжении оказались документы, представляющие ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Отмечается, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.

Согласно ответу, США захотели включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями с Россией. Также в документе говорится о намерениях обсудить с Москвой меры укрепления доверия при проведении учений в Европе.