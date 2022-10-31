Постпред РФ выступил за постоянное членство Индии и Бразилии в Совбезе ООН Постпред РФ Гатилов выступил за постоянное членство Индии и Бразилии в Совбезе ООН

Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Индия и Бразилия рассматриваются Россией как серьезные претенденты на роль постоянных членов Совбеза ООН, пишут «Известия». Дипломат отметил, что вопрос о расширении членского состава Совбеза ООН обсуждается уже почти 20 лет. Он добавил, что российская сторона считает, что Совету Безопасности требуется реформы через расширение за счет развивающихся стран.

Почти половина нынешнего состава Совбеза из 15 стран — это представители западного лагеря. Наблюдается явная недопредставленность Африки, Азии и Латинской Америки, — сказал Гатилов.

Он признал, что за все это время конкретные результаты не были достигнуты. Гатилов указал на то, что Совбез ООН способен отражать интересы всех государств, но только через географическое и региональное расширение.

Президент России Владимир Путин ранее предложил рассмотреть вопрос об изменении структуры ООН и Совбеза Всемирной организации, поскольку она должна отражать многообразие мировых регионов. Глава государства пояснил, что от Азии, Африки и Латинской Америки в будущем будет зависеть гораздо больше, чем сейчас.