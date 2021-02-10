Постпред РФ: все стороны заинтересованы в регистрации «Спутника V» в ЕС

https://static.news.ru/photo/3b3f4930-6c3a-11eb-921c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейский союз и Россия одинаково заинтересованы в успешном завершении регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Европе, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, пока никто не может предсказать, сколько будет длиться процесс регистрации, однако он уже запущен.

Думаю, в том, чтобы он был доведён до конца, заинтересованы все стороны, — отметил постпред.

Он напомнил, что Российский фонд прямых инвестиций, работающий над продвижением препарата на внешние рынки, находится в контакте с Европейским агентством лекарственных средств и ведёт дело к сертификации российского препарата в Евросоюзе.

Чижов сообщил, что Россия с интересом наблюдала, как менялось отношение ЕС к «Спутнику V», который несколько месяцев «воспринимался с нескрываемым подозрением, если не сказать враждебностью».

И всё это теперь сменилось формулировками, что «Спутник V» — крупнейшее научное достижение России чуть ли не со времён запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году, — заявил он.

Постпред считает, что это «не просто прозрение» в отношении достоинств российской вакцины, а осознание того, что другие варианты, а именно разработки западных стран, на поставки которых Еврокомиссия заключила контракты и выделила авансом €2,7 млрд, «не получив до сих пор адекватного объёма поставок в ответ, не гарантируют успех». Он добавил, что это подтверждает изначальный подход РФ, что в условиях пандемии соперничество неуместно, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее журналист Ишан Тарур в статье, опубликованной в газете Washington Post, сообщил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» может принести России глобальный успех, хотя совсем недавно разговоры о российском препарате «вызывали насмешку».