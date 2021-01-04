Постпред РФ прокомментировал решение Ирана начать обогащение урана до 20%

https://static.news.ru/photo/5ed97026-4e91-11eb-92a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosatom/Global Look Press

Решение Тегерана начать процесс обогащения урана до 20% является предсказуемым и обратимым в рамках нормализации ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иран объявил о возобновлении обогащения урана до 20%. Это не сенсация. Такой шаг был предсказуем в свете недавно принятого иранским парламентом закона. Главное — он остаётся обратимым в рамках возможной нормализации обстановки вокруг СВПД, — написал Ульянов на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что Тегеран возобновил производство урана, обогащённого до 20%. До сегодняшнего дня страна обогащала этот химический элемент до 4,5%, что всё равно выше, чем прописано в соглашении между Исламской республикой и международным сообществом.

Согласно этим договорённостям, Иран не имеет права обогащать уран выше уровня в 3,67%. Однако после того как США вышли из соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран принял решение возобновить обогащение урана.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не позволит Ирану производить ядерное оружие.