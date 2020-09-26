Постпред РФ при ОЗХО оценил данные о проверке анализов Навального

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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) могла направить анализы Алексея Навального в более, чем две лаборатории. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что техсекретариат организации никогда не сообщает, в какие именно лаборатории и в какие страны передаются анализы. Согласно процедуре, лабораторий не может быть меньше двух.

Нам остается только ждать, когда ТС представит свой доклад по результатам получения проб из лабораторий немцам, а также решения Берлина на предмет готовности обнародовать подобные заключения, — отметил он.

Ранее в СМИ появились сообщения, что ОЗХО направила анализы Навального в ещё две независимые, не связанные друг с другом лаборатории.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня его перевели на лечение в клинику в Берлине. Немецкие военные токсикологи выявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории в Швеции и во Франции. Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, потребовала от Берлина предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ ядов в его организме обнаружено не было.

Поскольку вещества из группы «Новичок» находятся в списке Конвенции по запрещению химоружия, ситуацией заинтересовалась и ОЗХО. Организация взяла пробы у россиянина. 17 сентября сообщалось, что результаты исследования «готовятся и будут переданы властям Германии».

Ранее Шульгин сообщал, что Москва не примет голословных заявлений ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным. По его словам, российская сторона поверит их выводам только в том случае, если ОЗХО или Берлин передадут Москве реальные достоверные доказательства по «отравлению». В дальнейшем полученные материалы изучат специалисты из России и либо согласятся с выводами западных коллег, либо представят свои, писал NEWS.ru.