Постпред РФ при ООН опроверг планы Москвы ‎напасть на Украину

Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину. По его словам, нет мотива для нападении, а есть отрицающие агрессию заявления руководства РФ, сообщает РИА Новости.

Повторю: у России нет и не было планов вторгаться на Украину. В этом нет ни мотива, ни геостратегической цели. А самое главное — даже намёка на здравый смысл, — сказал Гатилов.

Он добавил, что в России предпочитают взаимовыгодные и прагматичные отношения со всеми странами. Дипломат напомнил выступление главы МИД Сергея Лаврова, заявившего, что «если это зависит от России, то войны не будет».

Какие ещё нужны дополнения? — задался вопросом Гатилов.

Ранее стало известно, что никаких признаков вторжения России на Украину не было, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на площадке клуба «Валдай». Он также подчеркнул, что при этом нагнетается информационный фон.