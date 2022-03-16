Постпред РФ при ЕС Чижов: Евросоюз — это сверхдержава двойных стандартов

Фото: Mission of Russia EU/Global Look Press

Администрация президeнта США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Укрaине передовых управляемых ракет Switchblades, которые могут поражать танки и артиллерийские позиции с расстояния нескольких миль. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух представителей американского конгресса.

Администрация Байдена рассматривает возможность предоставления Украине дронов-камикадзе американского производства — передовых управляемых ракет, — говорится в сообщении. Решение по данному вопросу ещё не принято, но Белый дом расcматривает возможную передачу...