Постпред РФ при ЕС Чижов: Евросоюз — это сверхдержава двойных стандартов
Антон Соловьев
Антон Соловьев
15:41, 16 марта 2022
Владимир ЧижовФото: Mission of Russia EU/Global Look Press
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Постпред России при ЕС Владимир Чижов назвал Европейский союз «сверхдержавой двойных стандартов», так он прокомментировал в эфире «России 24» позицию Брюсселя по вопросу беженцев с Украины. Дипломат напомнил, как ЕС критиковал Польшу несколько месяцев назад, когда у границ страны стояли вынужденные переселенцы с Ближнего Востока, передаёт ТАСС.
И вдруг такой всплеск солидарности с Польшей, которая открыла свои объятия для беженцев с Украины. Тех сирийских и других ближневосточных беженцев уже никто не вспоминает, как не вспоминает и отношение польских властей к тем и другим, — сказал Чижов.
Он подчеркнул, что ЕС давно называет себя «сверхдержавой образа жизни», имея в виду высокий уровень жизни граждан.
Сейчас я бы назвал ЕС сверхдержавой двойных стандартов, — отметил Чижов.
По данным МВД Польши, 14 мартастрана приняла уже 1,8 миллиона украинских беженцев. Как сообщил ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэттью Салтмарш, с 24 февраля Украину покинули более 2,5 млн человек. По его словам, в основном это женщины и дети, выехавшие из страны в Центральную Европу.