Постпред РФ: Москва не будет инициировать разрыв отношений с ЕС

https://static.news.ru/photo/13de5fd6-76ce-11eb-acce-96000091f725_660.jpg Владимир Чижов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не будет разрывать отношения с Европейским союзом по своей инициативе, заявил постоянный представитель Москвы при ЕС Владимир Чижов.

Всё, что в наших отношениях с ЕС на сегодняшний день, увы, заморожено, — всё это результат действий наших доблестных партнёров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон, — сказал постпред в эфире телеканала «Россия 24».

Чижов допустил, что Россия может дать асимметричный ответ на новые враждебные действия со стороны ЕС. Постпред подчеркнул, что разрыв отношений с Евросоюзом властями РФ не обсуждался.

Как передавал NEWS.ru, 11 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом Владимиром Соловьёвым сказал, что РФ готова на разрыв отношений с ЕС, если европейские санкции начнут представлять серьёзную угрозу для российской экономики, особенно в чувствительных для Москвы сферах. Министр оговорился, что Россия не хочет «изолироваться от мировой жизни».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что ряд СМИ неправильно интерпретировали заявление главы МИД. Россия должна быть готова к враждебным шагам со стороны ЕС, но при этом хочет развивать отношения с Европой, пояснил представитель Кремля. Пресс-секретарь главы государства указал, что СМИ представили дело так, будто Москва сама будет инициировать разрыв отношений с ЕС, что в корне неверно.