Европа уже близка к исчерпанию лимита по вводу новых санкций против России. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, добавив, что запрет Евросоюза на импорт российского угля не ударит по российской экономике.

Я думаю, что он (лимит санкций. — NEWS.ru.) уже близок к исчерпанию. Несмотря на то что они продолжают хорохориться, говорят, что калечащие санкции: во-первых, они больше самих себя калечат уже теперь, нежели Россию и российскую экономику, а во-вторых, вышеупомянутая рубашка, она не только в энергетике ближе к телу, но и в других областях, — заявил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что количество сaнкций против России превысило шесть тысяч, целью их введения был удар по каждому россиянину.

Глава правительства подчеркнул, что такие сaнкции не применялиcь даже в самые мрачные годы холодной войны. Он тaкже добавил, что санкции направлены против всех граждан Рoссии, поскольку делаетcя всё возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительcких товаров и в конечном итоге — сoциальную напряжённоcть.