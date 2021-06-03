Штаты нашли ещё один способ помешать «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/b529d5ee-c455-11eb-82db-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / nord-stream2.com

США обнаружили ещё один способ помешать сертификации российского газопровода «Северный поток — 2». Вашингтон, предположительно, может сделать этот шаг, когда реализация строительной части проекта будет завершена. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, которого цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что позиция Штатов заключается в следующем: остановить строительство газопровода невозможно. Однако после завершения этой части работ наступает период сертификации, которому можно помешать.

Но Россия, подчеркнул Чижов, готова ко всему.

И газопровод сам по себе нужен Европе не меньше, чем нам. Как вы знаете, участниками этого проекта является не только наш «Газпром», но и несколько крупных европейских энергетических компаний. Я уж не говорю о позиции правительства ФРГ, — добавил постпред РФ при ЕС.

Проект включает строительство двух ниток мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. «Северный поток — 2» реализован на 95%. Против строительства активно выступают США. Тем не менее глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами.

Как стало известно ранее, в правительстве РФ ожидают, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.