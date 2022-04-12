Постпред Крыма рассказал про этапы денацификации Украины

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что денацификация Украины потребует два основных этапа, первоочередной связан с денацификацией власти. По его словам, руководство Украины было создано Западом и используется им как инструмент для насаждения украинскому обществу нацисткой идеологии.

Первоочередной этап, который является одной из целей специальной военной операции, — денацификация власти на Украине, — рассказал Мурадов.

Второй этап, по мнению политика, заключается в денацификации образования, информационного поля, СМИ и сознания части украинского народа, «отравленных нацистской идеологией». Он отметил, что в отличие от первого этапа, второй займёт несколько лет.

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов ранее заявил, что Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе. Он добавил, что не исключено повторение терактов против предприятий с токсичными веществами. Дипломат отметил, что доказательством служит «чудовищная постановка в Буче». Он также напомнил про множественные химпровокации, устроенные подконтрольными США и их союзникам по НАТО вооружёнными группировками экстремистов в ходе сирийского конфликта.