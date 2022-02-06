Постпред Китая в ООН рассказал про преступления и геноцид в США

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь ответил на слова американской коллеги, обвинившей Пекин в геноциде уйгуров. Он указал на истребление коренного населения США, военные преступления Вашингтона и огромное число смертей от коронавируса. Комментарий китайского постпреда приводит РИА Новости.

В минувшее воскресенье, 6 февраля, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд дала интервью CNN, где заявила, что в Китае происходят геноцид уйгуров и преступления против человечности. Также она напомнила о проблеме Тайваня, заявив, что Штаты стремятся там «поддерживать безопасность народа».

В ответ Чжан Цзю заявил , что отвергает беспочвенные обвинения американской стороны. Он подчеркнул, что «ложь США о «геноциде» в Синьцзяне уже опровергнута фактами. Дипломат также отметил, что урегулирование тайваньского вопроса является внутренним делом Пекина и не допускает вмешательства США или других внешних сил.

Также Чжан Цзю напомнил, что США сами обладают рекордом по нарушению прав человека. Он упомянул, в частности, что число смертей от COVID-19 в стране превысило 900 тысяч — почти в 200 раз больше, чем в Китае — и продолжает расти. Также дипломат отметил, что из-за применения огнестрельного оружия в США за 2021 год погибли 17 800 человек.

Систематические этнические чистки и массовые убийства коренных американцев на протяжении всей истории США являются настоящим геноцидом и преступлением против человечности. Беспорядочные убийства мирных жителей, в том числе женщин и детей американскими военными в Сирии, Афганистане и Ираке уже являются военными преступлениями, — заявил китайский постпред.

По его словам, Штаты сталкиваются с серьёзными политическими, экономическими, социальными и другими проблемами, которые необходимо, «а не зацикливаться на мысли о превосходстве Америки» и не перекладывать ответственность на других.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что Соединённые Штаты вмешиваются во внутренние дела РФ, когда распространяют информацию о том, что российские войска на своей же территории представляют угрозу международному сообществу.