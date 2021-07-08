Постоянное беспокойство: Пашинян привёз в Москву новые жалобы

Внеочередные парламентские выборы в Армении продемонстрировали, что у и. о. премьер-министра Никола Пашиняна есть народное доверие. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе переговоров с армянским политиком в Кремле. Поездка Пашиняна в Москву стала первой после состоявшейся в июне гонки за контроль над законодательным органом, в которой победили его сторонники из партии «Гражданский договор». В Москву, как уверил сам политик, он прибыл, чтобы поделиться своими оценками, почему ситуация вокруг Карабаха остаётся предметом беспокойства в Ереване.

В ходе встречи Путин ещё раз поздравил Пашиняна с победой, отметив, что «это важно для всех» и прежде всего для армянского народа. Самое главное, по словам российского лидера, иметь общественное доверие.

Оно у вас есть. Это показано по результатам выборов, — отметил Путин, обращаясь к гостю.

Никол Пашинян, Владимир Путин kremlin.ru

Российский лидер обратил внимание на то, что в сложные для любого государства моменты народная поддержка является важнейшим условием дальнейшего развития.

Главной темой переговоров в Кремле ожидаемо стал Карабах, ситуация в котором, со слов Пашиняна, по-прежнему является поводом для тревоги армянского руководства.

Хочу сказать, что здесь мы имеем очаг постоянного беспокойства в течение последних двух месяцев. Надеюсь, по этому вопросу сегодня нам удастся сверить часы. В ходе нынешней встречи хотел бы поделиться оценками, почему и как это происходит, — признался армянский лидер в начале разговора.

Пашинян посетовал, что его двусторонние переговоры с Путиным часто включают в себя вопросы безопасности, в то время как пограничная ситуация между Арменией и Азербайджаном оставляет желать лучшего.

В Баку же, как известно, озабоченности соседей не разделяют: Азербайджан, который совсем недавно подписал Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией, предлагает инициировать процесс делимитации границы и разработку мирного соглашения.

Впрочем, Пашинян поблагодарил Путина за подвижки в процессе обмена пленными: 3 июня азербайджанская сторона передала Еревану 15 армянских граждан в обмен на карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах. Карты, которые были предоставлены Азербайджану, указывают местонахождение 92 тысяч мин. Однако армянский политик заметил, что проблема вокруг военнопленных полностью не решена: потребность в российском посредничестве, вероятно, даст знать о себе ещё не раз.

Поездка Пашиняна в Москву стала первой после победы его партии «Гражданский договор» во внеочередной гонке за армянский парламент 20 июня. Соратники премьера набрали 53,91% голосов, в то время как основные соперники — блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» — только 21,9% (второе место). Помимо них в законодательный орган страны вошёл блок «Честь имею» бывшего главы государства Сержа Саргсяна (5,22%).

Никол Пашинян kremlin.ru

Предвыборная кампания не могла не коснуться темы российско-армянских связей. Так, Пашинян в этот период не раз обращал внимание на необходимость углубления союзнических отношений с РФ. Это, по его оценкам, необходимо сделать и в сфере безопасности, и в экономике. В то же время Пашинян упоминал о заинтересованности армянской стороны в том, чтобы российские пограничные силы были дислоцированы на напряжённых участках рубежей между Арменией и Азербайджаном.

Вероятно, именно поэтому в день переговоров между Путиным и Пашиняном издание «Жоховурд» опубликовало материал, в котором отмечается, что и. о. премьера был нацелен поднять в Москве тему различных вариантов развёртывания российских миротворцев в пограничных зонах. Газета писала, что Пашинян пытается реализовать свою предвыборную программу. Впрочем, некоторое время спустя пресс-служба Кремля эти данные отвергла.

В прошлый раз глава армянского правительства нанёс визит в Москву в начале апреля. Вместе с Путиным он тогда обсудил довольно широкий круг тем — ситуацию вокруг Карабаха и армяно-азербайджанской границы, функционирование региональных коммуникаций, аспекты экономического сотрудничества и борьбу с пандемией. По итогам переговоров на высшем уровне Ереван закупил несколько крупных партий вакцины российского производства «Спутник V».