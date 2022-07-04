«Постоянно в режиме наступления»: политолог оценил успехи ВС России в ЛНР Политолог Кошкин: взятие армией России и союзниками Лисичанска позволяет говорить о полном контроле над ЛНР

Фото: Министерство обороны РФ

Взятие армией России и союзниками Лисичанска позволяет говорить о полном контроле над Луганской Народной Республикой, заявил политолог Андрей Кошкин «Радио 1». Он отметил, что план по защите жителей республик Донбасса выполняется, а войска постоянно достигают успехов.

ВС РФ и вооружённые формирования республик Донбасса постоянно находятся в режиме наступления, постоянно достигают успехов, уничтожают вооружение и боевую технику националистов, освобождают населённые пункты от них. Люди, которые выходят из подвалов, благодарят тех, кто их освободил от такой ужасной жизни, — сказал Кошкин.

Он добавил, что российская армия и союзные силы начинают наступление в направлении Авдеевки, из которой постоянно обстреливали Донецк.

Ранее NEWS.ru писал об открыто идентифицирующих себя как нацисты людях, воевавших в Донбассе против Украины. Самый известный из них — Алексей Мильчаков, возглавляющий диверсионно-штурмовую разведывательную группу «Русич». Сейчас, как сообщил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, «Русич» вновь участвует в боях. Вассерман, являющийся активным сторонником специальной военной операции, обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении подразделения. Он считает, что «Русич» может быть причастен к военным преступлениям.