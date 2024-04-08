Поставки США оборудования для микрочипов Китаю упали вдвое США на фоне микрочиповой войны снизили поставки оборудования Китаю в два раза

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США на фоне «микрочиповой войны» с Китаем сократили поставки туда оборудования для их создания в конце зимы в 2,3 раза — до минимумов за несколько лет, подсчитало РИА Новости на основании данных американской статслужбы. При этом до этого несколько месяцев экспорт удерживался вблизи рекордных значений.

В первый раз поставки обвалились в ноябре 2022 года — до 246 миллионов долларов. Это произошло на фоне первого этапа введения Штатами ограничений на экспорт чипов и оборудования для них в Китай. После этого Пекин вновь начал наращивать покупку оборудования: объемы поставок в октябре 2023 года достигли максимума с апреля 2021 года, но уже в феврале 2024 года произошел новый коллапс: экспорт США сократился за месяц в 2,3 раза — до 226 миллионов долларов.

Тем временем Китай обязался до 2027 года полностью отказаться от использования в госструктурах компьютеров и другого оборудования с чипами производства американских компаний Intel и AMD. В Министерстве промышленности и информатизации КНР говорится, что госучреждения страны также откажутся от использования операционной системы Windows и другого иностранного ПО в пользу отечественных аналогов.

До этого стало известно, что китайские производители полупроводников сумели наладить выпуск чипов, несмотря на санкции, введенные правительством США. Компании из КНР уже освоили производство чипов по 7-нанометровому техпроцессу и готовятся к выпуску 5-нанометровых чипов. Однако производители иногда сталкиваются с некоторыми проблемами, в частности с высоким процентом брака.