Поставки нефти в Сирию срываются из-за блокировки Суэцкого канала

https://static.news.ru/photo/a0198d06-8f09-11eb-8631-96000091f725_660.jpg Фото: Satellogic/twitter.com

Поставки нефтепродуктов в Сирию задерживаются в связи с перекрытием движения судов по Суэцкому каналу, сообщили в пресс-службе Министерства нефти и природных ресурсов арабской республики.

Согласно данным ведомства, из-за случившегося к сирийскому побережью не может проследовать танкер, застрявший у входа в канал.

Учитывая, что для возобновления морских перевозок по каналу потребуется определённое время, сирийское правительство приняло меры по обеспечению бесперебойной работы жизненно важных объектов, в том числе водонапорных станций, коммуникаций, пекарен и госпиталей, — говорится в заявлении.

В министерстве также отметили, что распределение бензина и мазута будет ограничено, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к Москве не обращались с просьбой оказать помощь в разблокировке Суэцкого канала, где сел на мель контейнеровоз Ever Given.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.