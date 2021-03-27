Поставки нефти в Сирию срываются из-за блокировки Суэцкого канала

Поставки нефтепродуктов в Сирию задерживаются в связи с перекрытием движения судов по Суэцкому каналу, сообщили в пресс-службе Министерства нефти и природных ресурсов арабской республики.
Согласно данным ведомства, из-за случившегося к сирийскому побережью не может проследовать танкер, застрявший у входа в канал.
Учитывая, что для возобновления морских перевозок по каналу потребуется определённое время, сирийское правительство приняло меры по обеспечению бесперебойной работы жизненно важных объектов, в том числе водонапорных станций, коммуникаций, пекарен и госпиталей, — говорится в заявлении.
В министерстве также отметили, что распределение бензина и мазута будет ограничено,
Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к Москве не обращались с просьбой оказать помощь в разблокировке Суэцкого канала, где сел на мель контейнеровоз Ever Given.
Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.