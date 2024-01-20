Поставки нефти из России в Китай в 2023 году увеличились на 24% Россия экспортировала в Китай в 2023 году 107 млн тонн нефти

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Россия экспортировала в Китай в 2023 году 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба Главного таможенного управления Китая. Там отметили, что это позволило РФ стать крупнейшим поставщиком нефти в КНР.

Стоимость поставок в 2023 году составила $60,6 млрд — на 3,5% больше, чем в позапрошлом году. На втором месте по экспорту в КНР Саудовская Аравия (86 млн тонн), на третьем — Ирак (59 млн тонн).

Страны Африки и Латинской Америки также заинтересованы в покупке российской нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отметил, что поставки основным партнерам продолжаются по новым логистическим маршрутам, в том числе с использованием Северного морского пути. В 2023 году Россия перевела по Севморпути 1,5 млн тонн нефти, отметил вице-премьер. По его словам, такие объемы пошли по нему впервые и поставки будут наращиваться.

Основным партнером для России стал Китай, на который теперь приходится до 45–50% поставок, сообщил Новак. Вице-премьер также выделил Индию. Он обратил внимание, что раньше в эту страну практически не было поставок, но за последние два года их доля составила около 40%.

Новак также сообщил, что в 2023 году Россия сократила долю поставок нефти в Европу до 4–5%. До введения санкций на европейские страны приходилось 45–50% поставок.