Постановщик «Крестного отца» предрек США судьбу Рима Режиссер Кополла: США движутся к саморазрушению по примеру Рима

Фото: Sarah Meyssonnier/ REUTERS

Фрэнсис Форд Кополла

Основатели США пытались подражать законам Римской республики и теперь по примеру этого же государства страна движется к саморазрушению, заявил американский режиссер трилогии «Крестный отец» Фрэнсис Форд Кополла. На пресс-конференции на Каннском фестивале он отметил, что политика властей привела к тому, что народ может потерять свою страну, передает The Guardian.

Америка была основана на идеях Римской республики <...> То, что происходит в Америке сейчас, в нашей республике, в нашей демократии, это именно то, из-за чего Рим потерял свою республику тысячи лет назад, — заявил Кополла.

Рим, объяснил режиссер, изобрел новую форму правления. Речь идет о сенате и римском праве, которые переняли США, добавил он.

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