Пост Илона Маска о Сергее Королёве возмутил украинцев

https://static.news.ru/photo/f0467d20-5534-11eb-8b56-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Некоторые пользователи Twitter из Украины возмутились комментарием основателя компании SpaceX Илона Маска о советском конструкторе Сергее Королёве.

Причём, американский бизнесмен в ответ на сообщение Роскосмоса о праздновании дня рождения конструктора написал только три слова:

Он был великолепен.

Маску в комментариях досталось за и то, что не указал национальность конструктора, и за то, что написал по-русски: «Прошу на украинском, пане», «Илон, они посадили его в тюрьму на 10 лет. И ещё он украинец — не русский», «Сергей Павлович Королёв родом с Украины, и он называл себя украинцем. В то время она была завоевана Россией. Родился в Житомире, окончил Киевский политехнический институт. Затем он был переведён в Россию, чтобы сделать лучшую карьеру», «Он был украинцем, а не русским».

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский высказался в связи с празднованием 114-летия выдающегося советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва. Он назвал Королёва «великим украинским учёным». Под его записью в Twitter развернулась бурная дискуссия о том, к какой нации следует относить Королёва, родившегося в 1907 году в Житомире, который тогда являлся частью Российской империи.