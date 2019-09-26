https://static.news.ru/photo/1098172c-e02f-11e9-9285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Celestino Arce Lavin/Global Look Press

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта намерены приехать в регион в самое ближайшее время. Об этом стало известно по итогам недавних переговоров с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке.

В ходе встречи Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров обсудили дополнительные меры по снижению напряжённости в регионе. Сопредседатели положительно оценили усилия сторон по поддержанию мира и минимизации насилия, а также выразили глубокое сожаление по поводу недавнего инцидента с гибелью азербайджанского военнослужащего, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.