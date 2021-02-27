Постпреда Мьянмы при ООН уволили за призыв осудить переворот

https://static.news.ru/photo/27d60218-7918-11eb-85fd-96000091f725_660.jpg Фото: Zuma\TASS

Постоянный представитель Мьянмы при ООН Чжо Мо Тун в ходе заседания Генассамблеи организации призвал к осуждению военного переворота в стране. После этого его уволили.

В ходе своего выступления дипломат рассказал, что представляет свергнутое военными правительство госсоветника Аун Сан Су Чжи. Он призвал страны мира принять «самые решительные меры из возможных», чтобы остановить акты жестокости и насилия, которые совершают военные против мирных протестующих.

Причиной для увольнения посла стало предательство страны, выступление от имени неофициальной организации, которая не представляет государство, а также злоупотребление полномочиями и нарушение обязанностей своей должности, передаёт Reuters.

Военные Мьянмы в начале февраля захватили власть в стране и объявили чрезвычайное положение. Руководить страной стал командующий вооружёнными силами Мин Аунг Хлайн.

В результате переворота под стражей оказались президент Мьянмы Вин Мьин и государственный советник лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Их обвиняют в фальсификации результатов парламентских выборов, которые прошли в ноябре 2020 года. Тогда по итогам голосования победу одержала правящая партия «Национальная лига за демократию».

После переворота в стране начались массовые протесты, писал NEWS.ru.