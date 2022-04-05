Поспред России при ООН объяснил, почему ВС РФ продвигаются «не так быстро»

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Вооруженные силы РФ продвигаются не так быстро, в связи с тем, что российские войска не наносят ударов по гражданским объектам, как это делали Соединённые Штаты и их союзники в Ираке, «стиравшие с лица земли целые города». Об этом Небензя высказался в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН.

Мы не бьем по гражданским объектам, чтобы сберечь как можно больше мирных жителей, потому и продвигаемся не так быстро, как многие ожидали, — заявил Небензя.

Ранее Небензя выразил протест из-за отказа Великобритании собрать Совбез по ситуации в украинском городе Буче. Он также потребовал от британской коллеги Барбары Вудворд гарантий, что Лондон, который председательствует в этом месяце в СБ ООН, не станет больше блокировать заседания.

Он ранее показал доказательства постановочного характера провокации в украинской Буче. Он напомнил, что российские войска вышли из Бучи 30 марта, тогда как записи массовых убийств появились лишь 3 апреля. При этом вывод российских войск был подтверждён мэром Бучи Анатолием Федоруком, который представил этот факт как победу украинской армии и при этом не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чём-то подобном, зато улыбался на видеозаписи, что было бы явно неуместно, знай он о массовых убийствах в городе.

Москва категорически отвергает любые обвинения в убийcтвах мирных жителей в Буче и предлагает обсуждать эту тему на мaксимально высоком уровне, заявил пресс-секретарь президeнта России Дмитрий Песков. Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из города Бучи под Киевом. На них изображено большое количество убитых. По словам представителя Кремля, материалам, распространённым Киевом, нельзя доверять.