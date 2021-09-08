Поспешишь — мир насмешишь: введение биткоина ввергло Сальвадор в хаос

Утро среды в Сальвадоре, самой маленькой стране Латинской Америки, началось с тотальных сбоев платежных терминалов, банкоматов и прочей банковской и торговой инфраструктуры.

Эксперимент изначально был встречен с опасениями со стороны крупнейших международных интернет-платформ, таких как Apple и Huawei, которые отказались предоставлять свои ресурсы для размещения правительственного электронного «биткоин-банка», получившего название Chivo. В результате все проводившиеся через Chivo трансакции зависли в процессе.

Это сразу же привело к массовым протестам и уличным беспорядкам в и без того бедной стране, шесть миллионов жителей (включая детей и стариков) которой, по оценкам, за несколько первых часов «эксперимента» потеряли три миллиона долларов. Для страны, душевой доход в которой составляет 7 тысяч долларов в год (124-е место в мире), это далеко не карманные деньги. Отсутствие экономических перспектив является также причиной того, что уровень уличной преступности в Сальвадоре считается самым высоким в мире.

Camilo Freedman/Global Look Press

Результаты первого дня обращения биткоина стали политической катастрофой для моложавого президента Найиба Букеле, который обещал гражданам и бизнесменам, что выведение криптовалюты в оффлайновый оборот обогатит сальвадорскую экономику на 400 млн долларов в год и сделает ее примером для остального мира. Его энтузиазм был настолько заразителен, что парламент ранее в этом году принял закон о переходе на биткоин почти без обсуждения.

Чтобы поддержать интерес к реформе, правительство в июне даже выдало каждому взрослому жителю страны по кусочку биткоина стоимостью 30 долларов. Правда, подавляющая часть жителей Сальвадора предпочла бы получить эту сумму в привычных «зелёных», так как мало кто понимает, что им делать с этим «щедрым подарком».

Нам надо расстаться с мышлением прошлого. Сальвадор имеет право двигаться к тому, чтобы из страны третьего мира стать страной мира первого, – заявил накануне старта криптореформы президент Букеле.

В среду около тысячи митингующих собралось у здания Верховного суда в Сан-Сальвадоре, требуя от властей вернуть потерявшиеся в электронных лабиринтах деньги и вернуть в обращение «нормальную» валюту. Таковой в стране, отказавшейся от собственной валюты, колона, еще в 2004 году, до сего дня являлся доллар США. Протестующие взрывают петарды и жгут автопокрышки.

«Фальстарт» в Сальвадоре отразился и на самом биткоине, цена которого в среду обрушилась на 20 процентов, с 52 тысяч до 43 тысяч долларов за единицу криптовалюты — самое резкое падение со 2 июня. В целом владельцы биткоина потеряли одномоментно 180 млрд долларов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Это моментально сделало и сальвадорскую государственную казну на одну пятую часть беднее, чем было до запуска биткоина в обращение. Критики говорят, что делать крайне волатильную валюту официальным платежным средством было недопустимым для ответственного правительства риском. На счетах Нацбанка Сальвадора сегодня имеется 550 биткоинов (150 из которых было закуплено за 7 млн долларов во вторник в предвкушении большой прибыли).

Затея сальвадорских властей не имеет абсолютно никакого экономического смысла, и вызвана исключительно стремлением хоть как-то «выпендриться» перед остальным миром, сказал NEWS.ru эксперт по криптовалютам Арсений Поярков.

Когда Сальвадор объявил о планах введения биткоина, это в самом деле вызвало определенный всплеск позитива и интерес инвесторов. Но Сальвадор не произвел какую-то революцию в обращении криптовалют, так как их можно было и до сего дня легально использовать во многих странах — Швейцарии, США, ряде азиатских стран. Арсений Поярков эксперт Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям эксперт Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям

Учитывая, что в Сальвадоре много лет как нет собственной национальной валюты, биткоин стал всего лишь еще одной иностранной валютой, имеющейся там в обращении, наравне с долларом или евро. Кроме того, расплачиваться биткоином или использовать его как средство сбережения намного неудобнее, чем традиционными (фиатными) валютами.

Биткоином сложнее оперировать (надо иметь хотя бы базовые навыки работы с блокчейном), его легче потерять и сложнее хранить, поскольку его невозможно «положить в тумбочку». И чтобы расплачиваться в торговой точке, надо либо сканировать QR-код, либо добавлять биткоин к мультивалютной карте, — объясняет эксперт, почему затеянная в Сальвадоре игра не стоит свеч.

Критики также указывают, что нельзя было принимать закон о вводе в обращение биткоина, не приняв одновременно закон, который обязывал бы бизнесы принимать его в качестве платежного средства. В результате в среду биткоин в Сальвадоре принимался только в сетях McDonalds’ и Starbucks (последняя большинству нищих сальвадорцев всё равно недоступна).

El cafÃ© y postrecito de la tarde tambiÃ©n lo podes pagar con #Bitcoin . #BitcoinDay pic.twitter.com/SYI9xqHDXs — SecretarÃ­a de Comunicaciones (@ComunicacionSV) September 7, 2021

Большинство же торговых точек отказывается от расчетов в криптовалюте, требуя платить добрыми старыми долларами.