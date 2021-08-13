В посольстве России в Кабуле рассказали о ситуации в Афганистане

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация — запрещена в России), которые захватили власть в Афганистане, гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая посольство РФ. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил посол Дмитрий Жирнов.

По его словам, талибы гарантировали безопасность иностранных дипломатических миссий, в том числе посольства РФ.

Он отметил, что дипломатическое представительство в Кабуле заблаговременно провело комплекс мер для укрепления безопасности, угрозы для персонала и объектов нет.

Кроме того, Жирнов добавил, что в посольство начали поступать обращения проживающих в Кабуле российских граждан афганского происхождения, которые хотят переехать в Россию. Им пообещали оказать всю необходимую помощь.

Боевики движения «Талибан» до этого вошли в президентский дворец в Кабуле. Охрана не оказала им никакого сопротивления, передал телеканал Al Arabiya.

По данным журналистов, боевики без боя вошли в столицу. В Кабуле они заняли президентский дворец. Талибы подчеркнули, что в стране не будет переходного правительства. Они ожидают полной передачи власти.