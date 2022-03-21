Япония заявила о «неприемлемости» отказа России от мирных переговоров

Посольство Японии в России прокомментировало NEWS.ru заявление МИД РФ о прекращении переговоров о заключении мирного договора между Москвой и Токио. Решение Москвы в дипмиссии назвали «крайне прискорбным» и «неприемлемым». Заявление российского внешнеполитического ведомства было обнародовано вечером 21 марта. Причиной стали санкции, введенные Японией против России.

Переговоры о заключении мирного договора являются договоренностью о продолжении взаимодействия в рамках принятой Совместной декларации Японии и СССР, которая является международным обязательством, подписанным двумя странами, велись искренним образом на основе достигнутых договоренностей между лидерами двух стран, и решение не продолжать переговоры в одностороннем порядке со стороны России является крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым, — сказано в документе, распространенном посольством Японии в России.

В заявлении МИД РФ говорилось, что «российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны».

Также в комментарии посольства Японии сказано, что «деятельность в рамках программы обменов с четырьмя островами (имеются в виду южные Курильские острова, на которые распространяются территориальные претензии Японии — NEWS.ru) осуществляется на протяжении более 30 лет, при наличии территориальных споров, в целях содействия взаимопониманию между Японией и Россией с гуманитарной точки зрения».

Односторонняя приостановка такой деятельности является сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей. Кроме того, история рассмотрения вопроса совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах, основана на договоренности в 2016 году между Премьер-министром Абэ и Президентом Путиным. Данное решение российской стороны является совершенно неприемлемым для японской стороны, — отметили дипломаты.

Этот пункт стал реакцией Японии на решение России прекратить безвизовые поездки японских граждан на южные Курильские острова. Москва и Токио в 1991 году заключили соглашение о безвизовых обменах между Южными Курилами и Японией, а в 1999-м Россия разрешила свободно посещать острова гражданам Японии, ранее проживавшим там.

В комментарии посольства Японии в РФ также говорится, что спецоперация России на Украине «является попыткой в одностороннем порядке силой изменить текущее положение». Японская сторона заявила, что считает действия России неприемлемыми и нарушающими международное право, что «должно быть подвергнуто резкому осуждению». В посольстве также выразили «категорический протест против объявления в одностороннем порядке ответных мер и попыток возложения ответственности на японскую сторону».