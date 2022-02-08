В посольстве Великобритании подтвердили дату встречи Трасс и Лаврова

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс намерена провести встречу с главой МИД России Сереем Лавровым 10 февраля в Москве, сообщили РИА Новости в британском посольстве. Ранее Трасс отметила, что Лондон не верит заявлениям России об отсутствии планов вторжения на Украину. В то же время, сообщалось о желании взаимодействовать с Москвой и готовности предоставить ей заверения, что НАТО не представляет угрозы для России.

В посольстве Великобритании в Москве подтвердили планы министра иностранных дел Лиз Трасс провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 февраля, — указали в дипмиссии.

Как сообщалось ранее, целью поездки Трасс станет обсуждение ситуации вокруг Украины. Ожидается, что министр расскажет своему российскому коллеге о возможном ущербе, который будет нанесён экономике страны и гражданам в случае вторжения РФ на Украину.

До этого Трасс написала в Twitter, что Лондон не верит заявлениям России об отсутствии планов вторжения на Украину. Министр считает, что желание РФ разрушить Украину очевидно. По словам чиновника, Великобритания и союзники сделают всё, чтобы не допустить эскалации конфликта в регионе.

Глава Минобороны страны Бен Уоллес в свою очередь заявил, что Британия увеличит свой военный контингент в Польше. По его словам, Соединённое Королевство отправит в Восточную Европу ещё 350 солдат. Уоллес добавил, что таким образом Польша и Великобритания пытаются «сдержать» Россию.