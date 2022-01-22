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Посольство США в Киеве продолжит работать в штатном режиме, несмотря на предстоящий отъезд части американских дипломатов.Об этом сообщила высокопоставленный представитель Госдепартамента. По её словам, работа диппредставительства продолжится, чтобы поддержать Украины на фоне продолжающегося кризиса.

Могу сказать, что посольство США в Киеве продолжит бесперебойную работу, чтобы поддержать Украину в этот критический момент, — сказала представитель Госдепа.

Ранее стало известно, что госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипломатического персонала, а также членов семей дипломатов из посольства на Украине. Причиной таких действий назвали сохраняющуюся угрозу боевых действий со стороны России.

Также Госдепартамент рекомендовал находящимся на Украине гражданам рассмотреть варианты отъезда, используя коммерческие или частные виды транспорта.