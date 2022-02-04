Посольство удивилось словам Нуланд о причастности РФ к утечке документа США

Слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что ответственность за утечку в испанскую газету El Pais конфиденциального документа Вашингтона с предложениями России по безопасности несёт Москва, вызывают недоумение. Российская сторона призвала Вашингтон отказаться от конспирологии в этой теме, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в Facebook.

Вместо того чтобы фокусироваться на сути российских озабоченностей, американская сторона занимается конспирологией, — отмечено в сообщении.

Также российское посольство обратило внимание на то, что в качестве якобы доказательства вины Москвы американский дипломат приводит тот факт, что в документах содержались «пометки, предназначенные для России».

С тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с «пометками», которая в итоге и была передана журналистам, — добавили в посольстве.

Ранее Нуланд в интервью ТАСС заявила, что российская сторона «предала огласке» конфиденциальный документ США с ответами на предложения России по безопасности.

2 февраля испанская газета El Pais сообщила, что в её распоряжении оказались документы, представляющие ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Файл опубликован в интернет-версии издания, он носит название «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря». Речь идёт о двух документах на английском языке: ответе Альянса на четырёх страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. Отмечается, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.

Cогласно ответу, США захотели включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями с Россией. Также в документе говорится о намерениях обсудить с Москвой меры укрепления доверия при проведении учений в Европе.