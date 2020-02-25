https://static.news.ru/photo/dc3e2eb8-57fb-11ea-806c-fa163e074e61_660.jpg Отель на Тенерифе, в котором введён карантин Фото: h10hotels.com

Супружеская пара из России находится в отеле, закрытом на карантин из-за обнаружения коронавируса на Канарских островах. Российское посольство в Испании установило с ними связь.

Развитие событий контролируют дипломаты посольства в Мадриде и почётного консульства на Канарских островах, сообщается в Twitter диппредставительства.

Как писал NEWS.ru, в отеле H10 Costa Adeje Palace, где жил заболевший путешественник из Италии, отдыхали около тысячи человек. Здание находится в населённом пункте Адехе (остров Тенерифе).

По последним данным, к 25 февраля жертвами коронавируса стали 2700 человек. Более 80 тысяч заразились, полностью выздоровели 27,5 тысячи пациентов.

В связи с распространением коронавируса в Иране границу с ним закрыли Пакистан, Турция и Афганистан. Власти Грузии, в свою очередь, решили ввести строгий контроль на иранской границе, а также ограничили авиасообщение с Исламской Республикой.

Накануне Министерство здравоохранения Японии проинформировало, что ещё у 57 человек с круизного лайнера Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса. Всего вирус обнаружили у 691 человека, находящегося на этом судне.