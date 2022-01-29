Посольство США вновь призвало американцев покинуть Украину

Посольство Соединённых Штатов снова призвало своих граждан покинуть Украину, говорится в сообщении на сайте дипломатического представительства. Кроме того, опубликована дорожная карта с перечнем стран для отъезда из восточноевропейского государства.

Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему остаётся непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам Соединённых Штатов на Украине следует рассмотреть возможность выезда, — отмечает посольство.

Ведомство опубликовало маршруты эвакуации. Американцам предлагают покинуть Украину через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию. Отмечается, что ехать через территорию Приднестровья нельзя. Также в сообщении говорится, что посольство США в Киеве остаётся открытым.

Ранее Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипломатического персонала из посольства на Украине, а также порекомендовал гражданам США подготовиться к самостоятельному отъезду в случае угрозы со стороны России. Об аналогичных мерах также заявили Великобритания и Австралия.

Издание Bild одним из первых сообщило о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля.

После этого на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кремль неоднократно отвергал все обвинения.