Посольство США в РФ ознакомилось с призывом ФБК ввести санкции

https://static.news.ru/photo/d533cc34-63aa-11eb-a6f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посольство Соединённых Штатов Америки в России видело просьбу «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включён в список иностранных агентов, действующих на территории РФ) ввести санкции в отношении ряда российских граждан, обращённую к президенту США Джо Байдену.

Представители дипмиссии сообщили «Интерфаксу», что видели послание «онлайн и в СМИ».

С письмом о санкциях к Байдену обратился исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. В число лиц, в отношении которых, по его мнению, Вашингтон должен ввести ограничения, включены 35 человек. Среди них руководители СКР, ФСБ, ЦИК, главы администраций Москвы и Санкт-Петербурга, «Газпрома», «Роснефти» и другие лица. Ашурков также намерен переслать этот список властям ЕС и Великобритании.

На восемь лиц из списка авторы послания предложили наложить ограничения в приоритетном порядке (в этот своеобразный «шорт-лист» вошли, например, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и предприниматель Роман Абрамович). В послании отмечается, что семеро из 35 уже находятся под санкциями.

Как передавал NEWS.ru, первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров сравнил призыв ФБК с государственной изменой. Сенатор отметил, что подобные инициативы должны жёстко пресекаться. Он подчеркнул, что должна последовать реакция со стороны ФСБ и Генпрокуратуры РФ.