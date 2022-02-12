Посольство США в Киеве сообщило о планируемом отъезде части сотрудников

Госдепартамент приказал части американских дипломатов в Киеве, не занимающих критически важные должности, покинуть Украину, говорится в сообщении посольства США на Украине в Twitter. Это связано с вероятностью военных действий, о чём свидетельствует наращивание российских военных на границе с Украиной.

Сегодня Госдеп приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, — говорится в сообщении посольства.

Такое решение вызвано сообщениями о наращивании численности российских военных на границе с Украиной. По данным дипмиссии, это указывает на «возможность серьёзных военных действий».

При этом основная часть команды посольства США, несмотря на сокращение персонала, продолжит работать в Киеве.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что США готовятся эвакуировать своих дипломатов из посольства в Киеве. Источники AP уточнили, что часть дипломатов может остаться на Украине, однако они будут перемещены территориально ближе к границам Польши.

В МИД РФ также заявили о решении оптимизировать штат росзагранучреждений на Украине. При этом посольство и консульства РФ на Украине продолжат выполнение своих основных функций.

На сегодня, 12 февраля, уже более десяти стран призвали своих граждан воздержаться от поездок или немедленно покинуть Украину. Выехать из страны призвал, в частности, Госдеп США, а также МИД Великобритании, Нидерландов, Финляндии, Японии, Южной Кореи и ряда других стран.

Ранее президент США Джо Байден заявил лидерам западных стран, Евросоюза и НАТО, что РФ «нападёт» на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции со ссылкой на данные американской разведки.