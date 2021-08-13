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Посольство США сообщило о пожаре в аэропорту Кабула

19:09, 15 августа 2021
Посольство США сообщило о пожаре в аэропорту Кабула Фото: Rahmatullah Alizadah/XinHua/Global Look Press
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В аэропорту Кабула начался пожар. Об этом сообщило посольство США в Афганистане, передаёт CNN.

Кроме того, в дипломатической миссии добавили, что аэропорт обстреливается. Также журналисты сообщили, что военные США в ближайшие часы возьмут контроль над воздушной гаванью для улучшения движения. Сейчас Штаты рассматривают возможность послать дополнительные силы в Афганистан.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани после занятия Кабула боевиками движения «Талибан» отправился в Таджикистан, после чего переедет в третью страну.

Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла в своём видеообращении к населению подтвердил, что Гани покинул страну. При этом вице-президент Афганистана Амрулла Салех подчеркнул, что «никогда не преклонится» перед талибами.

Талибы вошли в Кабул 15 августа. Город был взят без перестрелок и боёв. Президент Афганистана Ашраф Гани начал переговоры с «Талибаном» (террористическая организация запрещена в России) и представителями США о передаче власти, но позже сложил с себя полномочия и покинул страну.

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