Посольство США не приняло письмо российского лётчика о помиловании

https://static.news.ru/photo/3ab21fa6-c432-11eb-8c7f-96000091f725_660.jpg Константин Ярошенко Фото: ТАСС

Сотрудники посольства США в Москве не стали принимать письмо о помиловании от жены и дочери российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего срок в американской тюрьме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу россиянина Викторию.

Судя по отчёту об отправлении, курьер доставил письмо по адресу, но там его не приняли. Сейчас оно идёт обратно, — рассказала женщина.

По её словам, письмо должно было прийти в посольство 31 мая.

Виктория Ярошенко подчеркнула, что направила ещё два письма властям США. Контактные данные она взяла с официального сайта диппредставительства.

28 мая семья лётчика отправила письма главе Белого дома Джо Байдену и в американский Минюст. В нём отмечается, что жена и дочь россиянина надеются вернуть его домой. Виктория Ярошенко рассказала журналистам, что подобные письма она отправляла предыдущим лидерам США — Бараку Обаме и Дональду Трампу, но никакой реакции не получила.

Константину Ярошенко 52 года. В 2010 году его арестовали в Либерии (Западная Африка) по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Лётчика депортировали в США, где в 2011 году его приговорили к 20 годам лишения свободы.