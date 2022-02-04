Посольство США на Украине объяснило отправку домой семей дипломатов

Решение отправить на родину семьи американских дипломатов из посольства на Украине можно объяснить «избытком осторожности» и многочисленностью штата миссии. Об этом в интервью MSNBC сообщила глава посольства США в Киеве Кристина Квин. Она дала понять, что сама принимала данное решение и уверена в собственной правоте.

Моя главная задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность наших дипломатов и их семей. Поэтому я в конечном счете решила отправить семьи домой из избытка осторожности, а также в силу того, что у нас здесь очень масштабное присутствие, — заявила временная поверенная в делах США на Украине.

По её словам, в посольстве много семей и она хотела гарантировать им возможность спокойно вернуться коммерческими рейсами «без необходимости в спешке ломиться на выезд».

Позже в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube она сообщила, что рекомендацией покинуть Украину воспользовались немногие.

Мы не приказывали выезжать сотрудникам посольства, мы дали им опцию выехать, если они хотят, если им нужно к родственникам. Но честно, немногие воспользовались этой возможностью, — сказала она.

Квин также отметила, что большинство американских дипломатов продолжают оставаться в Киеве и «выполняют всю ту же работу, что и раньше».

Ранее Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипломатического персонала из посольства на Украине, а также порекомендовал гражданам США подготовиться к самостоятельному отъезду в случае угрозы со стороны России. Об аналогичных мерах также заявили Великобритания и Австралия.