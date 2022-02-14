Посольство США: американцам нужно срочно покинуть Украину, Белоруссию и ПМР
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:38, 15 февраля 2022
Фото: VALENTYN OGIRENKO/Reuters
Читайте нас в Google Новости
Посольство США во Львове призвало опубликовало обращение к американским гражданам с призывом срочно покинуть территории Украины, Белоруссии и Приднестровья. Причиной называется возросшая угроза российских действий. По словам дипломатов, обстановка может резко ухудшиться. Об этом сообщает РИА Новости.
Граждане США, находящиеся на Украине, в Белоруссии или Приднестровье должны немедленно покинуть страну, используя коммерческий или частный транспорт, — сказано в сообщении посольства.
Также не рекомендуется оставаться в Молдавии. При этом США открыли в Польше у украинской границы центр для приёма приезжающих с Украины американцев. В миссии заявляют, что граждане США могут пересекать границу между Польшей и Украиной по земле и призывают использовать два погранпункта.
Ранее председатель комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Марк Милли и главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный обсудили по телефону обстановку в сфере безопасности в Восточной Европе. Стороны обменялись оценками и предположениями о перспективах в этом вопросе.