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Российской посольство проводит переговоры с властями КНР о выезде граждан России с территории провинции Хубэй. Несколько городов этого региона были закрыты из-за вспышки коронавируса.

Пока официального ответа нет. Нам поступают просьбы от наших граждан разъяснить им, как возможно выехать из провинции Хубэй, как покинуть Ухань. В настоящий момент мы обрабатываем все эти обращения и совместно с китайской стороной прорабатываем вопрос относительно организации выезда, — цитирует российских дипломатов РИА Новости.

Для сбора запросов от граждан России были созданы специальные линии связи, в том числе в социальной сети «ВКонтакте». Каждое письмо обрабатывается посольством.

Как ранее писал NEWS.ru, Правительство Китая ограничило движение междугородных автобусов с целью предотвратить распространение эпидемии. Также из-за коронавируса были закрыты 13 городов в провинции Хубэй.