Посольство России в Лондоне заявило о риске применения Киевом химоружия

Фото: Lance Cpl. Dean Gurule/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска готовят нападение с применением химического оружия. Об этом сообщает посольство России в Лондоне, ссылаясь при этом на видеозапись, якобы сделанную украинскими войсками. Оно размещено в Twitter посольства, там можно увидеть баллоны с нанесенными на них буквами «ОБ» и беспилотные аппараты, лежащие на столе. К некоторым из них баллоны уже были прикреплены.

Видео, опубликованное украинскими военными, по всей видимости, показывает их подготовку к применению химического оружия, вероятно фосгена, запрещенного Конвенцией о химическом оружии ООН, против российских военных. Буквы «ОБ» означают "отравляющие боеприпасы, — заявили в посольстве.

Ранее Министерство обороны России сообщило о госпитализации военнослужащих ВС РФ, находившихся в Запорожской области, с признаками сильного отравления. В результате обследования в организме военнослужащих обнаружили отравляющее вещество ботулотоксин типа В. В Минобороны считают случившееся террористическим актом со стороны Киева.