Посольство России в Канаде сообщило об угрозах в свой адрес Посольство России в Канаде сообщило об угрозах в адрес дипломатов и членов их семей

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Richard Lautens

Российское посольство в Канаде обвинило власти страны в отсутствии реакции на многочисленные угрозы, поступающие с начала текущего года в адрес дипломатов и членов их семей. Информация была предана огласке после очередного послания, в котором неизвестный угрожал взорвать дипмиссию и с помощью «штурмовых команд» расправиться с послом РФ Олегом Степановым и его родными, убить всех мужчин и «до смерти изнасиловать» всех женщин в посольстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Если вы не хотите, чтобы такое случилось, то убирайтесь (нецензурно) из страны и заберите с собой своих сотрудников, — было сказано в письме-угрозе.

По словам сотрудников российской дипмиссии, подобного толка угрозы начали поступать в посольство после начала российской спецоперации на Украине. При этом канадские власти не предприняли «никаких значимых мер для обеспечения безопасности», отметили дипломаты.

Ранее власти Канады расширили санкционные списки против РФ, добавив в них 43 человек, в том числе членов семей Дмитрия Пескова, Игоря Шувалова и Сергея Чемезова. Рестрикции связаны с присоединением Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей к РФ. Под новые ограничения Оттавы попали члены семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — его супруга Татьяна Навка, а также его дети Елизавета и Николай.