Посольство России в Ирландии ответило на высылку российских дипломатов

Решение Ирландии о высылке четырёх представителей российской дипмиссии является «абсолютно неприемлемым», заявили представители российского посольства в Дублине. По их словам, подобные действия могут лишь ухудшить российско-ирландские отношения, передаёт РИА Новости. Ранее посол России Юрий Филатов был вызван в Министерство иностранных дел страны, где его уведомили о высылке четырёх российских дипломатов за территорию Ирландии.

Считаем такую квалификацию работы наших дипломатов абсолютно неприемлемой, а решение правительства Ирландии произвольным и необоснованным. Оно может лишь усугубить сложную ситуацию в российско-ирландских отношениях, которым и без того нанесён серьёзный ущерб в связи с участием Ирландии в антироссийских санкциях ЕС. Посольство исходит из того, что такого рода шаг ирландской стороны без ответа не останется, — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что четыре российских дипломата будут высланы из Ирландии. МИД страны уведомил об этом посла РФ Юрия Филатова, говорится в заявлении главы ирландского МИД Саймона Ковени. Формальной причиной названо нарушение 9 статьи Венской конвенции. При этом Ковени выразил надежду, что дипломатические каналы между Ирландией и Россией продолжат быть открытыми. Это, по его мнению, является крайне важным для граждан обеих стран.

Напомним, что Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата. Бельгийские власти считают, что дипломаты из России представляют угрозу для безопасности. Также о своём намерении выслать 17 сотрудников российского посольства заявили Нидерланды. По словам главы МИД страны Вопке Хукстра, под дипломатическим прикрытием работали разведчики из России.