Посольство России: среди задержанных в Вашингтоне нет граждан РФ

https://static.news.ru/photo/c37f4026-51fe-11eb-a5b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: mpi34/MediaPunch via www.imago-i/Global Look Press

Посольство РФ в США сообщило, что среди задержанных в Вашингтоне 6 января демонстрантов нет граждан России. В российском диппредставительстве заверили, что при необходимости готовы оказать консульское и правовое содействие.

В Facebook посольства в ночь на 9 января по московскому времени появился комментарий относительно сообщений ряда американских СМИ о том, что одному из задержанных полицией в Капитолии демонстрантов понадобился «переводчик с русского».

Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию в связи с положением дел в столичном округе. Запросили Госдепартамент на предмет наличия россиян среди задержанных или пострадавших. Пока что таких фактов не выявлено, — сообщило посольство РФ.

Как сообщал NEWS.ru, ранее газета Washington Post сообщила, что одному из задержанных в Вашингтоне за беспорядки в Капитолии в суде потребовался переводчик с русского языка. Говорящий на русском задержанный, согласно изданию, заявил судье: «Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите». Другой информации о русскоязычном задержанном издание не приводит.

Напомним, что 6 января в районе Капитолийского холма начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Это произошло во время заседания конгресса, на котором должны были объявить о победе на выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена. При этом протестующим удалось ворваться в Капитолий, откуда их выбила полиция. Погибли четверо митингующих, один полицейский скончался позднее.