Посольство России сочло фантазией статью о письмах со взрывчаткой от ГРУ Посольство РФ в Испании: статья NYT о рассылке ГРУ писем со взрывчаткой является фантазией

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Статья американского издания The New York Times, где российская военная разведка обвиняется в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году, является фантазией. Об этом заявили в дипломатическом представительстве РФ в королевстве. Там подчеркнули, что данный материал не содержит ни одного доказательства.

Основное резюме статьи-фантазии "Российские агенты подозреваются в управлении правой экстремистской группой для отправки писем со взрывчаткой в Испании "из американской газеты The New York Times сводится к следующему: «Американские и европейские официальные лица ПОЛАГАЮТ, что виновна российская военная разведка, — говорится в заявлении российского диппредставительства.

Там также добавили, что авторы материалов не приводят никаких доказательств отношения РФ к инциденту, при этом испанская пресса активно «пропагандирует это расследование». Дипломаты, в частности, обратили внимание на то, что газета El Pais в своем материале на заданную тему написала, что «ответственность Кремля за отправки (писем) в Испании неясна».

В ноябре и декабре 2022 года было выявлено шесть писем, содержащих взрывные устройства, которые были направлены премьер-министру Испании Педро Санчесу, в посольства США и Украины в Мадриде, а также в минобороны страны. В результате произошедшего никто не погиб, однако один сотрудник украинского посольства получил ранения. Испанские правоохранители отмечали, что они не имеют доказательств причастности Москвы к инцидентам.

Ранее сообщалось, что полиция Испании выяснила, что шесть писем со взрывчаткой, которые были получены различными учреждениями в период с 24 ноября по 2 декабря, отправлялись из города Вальядолид на севере страны. При этом сам отправитель не был обнаружен.

Также стало известно, что несколько посольств Украины получили «окровавленные посылки» с глазами животных. Подобные посылки обнаружили в Венгрии, Нидерландах, Хорватии, Италии, Польше и Чехии. Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, зафиксировано 18 подобных случаев в странах Европы и в Казахстане, подозрительное письмо получили и в Соединенных Штатах.