Посольство России рекомендовало не выходить на улицы столицы Бразилии

Фото: Ton Molina / www.imago-images.de / Global Look Press

Чрезвычайный и полномочный посол России в Бразилии Алексей Лабецкий обратился к россиянам, которые находятся в бразильской столице, «ограничить выход в город и избегать скоплений людей» из-за массовых беспорядков. Дипломат уточнил, что данная рекомендация также распространяется на сотрудников посольства. Он назвал обстановку в стране «напряженной», передает ТАСС.

Сам город практически мертвый, пустой. Мы рекомендовали ограничить выход в город и избегать скоплений людей, — сказал Лабецкий.

Он отметил, что в дипмиссию не поступала информация о пострадавших гражданах России, а также не поступали запросы о помощи от них.

Ранее сообщалось, что сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здание Национального конгресса в столице страны. Еще на подступах полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Сторонники Болсонару в ответ забросали стражей правопорядка палками и камнями. В итоге они все-таки прорвались в здание. Действующего президента Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район.

В Бразилии 30 октября 2022 года прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Лулу да Силва. После обработки 100% бюллетеней он набрал 50,9% голосов. Экс-глава государства Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов избирателей. Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января 2023 года.