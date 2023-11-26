Посольство России раскритиковало попытки США сравнить «голодомор» с СВО Посольство РФ: сравнение «голодомора» с СВО — попытка демонизации Москвы

Фото: МО РФ

Посольство России в США обвинило Белый дом в продвижении лживой трактовки так называемого голодомора и назвало нелепыми попытки сравнить события 90-летней давности с российской спецоперацией на Украине, комментарий дипмиссии размещен на ее сайте. Он стал ответом на заявление президента США Джо Байдена, назвавшего голод на Украине 1932–1933 годов результатом «бесчеловечной политики Иосифа Сталина и советского режима».

В очередной раз Соединенными Штатами раскручивается лживый тезис о том, что советское руководство якобы преднамеренно и целенаправленно «заморило голодом» миллионы украинцев. Подобная трактовка событий 1930-х годов коренным образом искажает историю, — заявило в ответ посольство.

В заявлении американского лидера утверждается, что советские власти систематически изымали зерно у украинского населения и вывозили его в другие регионы страны. Причиной таких действий Байден назвал «подавление украинской национальной идентичности». В посольстве РФ подчеркнули, что подобные обвинения не имеют ничего общего с истиной.

В годовщину Евромайдана официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад будет вымарывать из истории Украины все, что было до 2022 года, поскольку остальное его не интересует. По ее мнению, память о Майданах невыгодна Западу, поскольку это были государственные перевороты. Захарова отметила, что Запад будет обращаться к тем фактам из истории Украины, которые ему выгодны, включив в их число голодомор. Она подчеркнула, что для того, чтобы понимать современные события на Украине, нужно знать их предысторию.