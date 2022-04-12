Посольство России призвало США ускорить уничтожение своего химоружия
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:58, 13 апреля 2022
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Посольство РФ в США призвало Вашингтон не распространять дезинформацию и активизировать процесс уничтожения своего химоружия. Таким образом ведомство отреагировало на слова пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса о том, что Россия может применить химическое оружие на Украине. Дипломаты отметили, что США — единственная страна — участница Конвенции о запрещении химоружия, которая не выполнила взятые на себя международные обязательства, сказано в опубликованном на официальном Telegram-канале сообщении.
Призываем Вашингтон отказаться от распространения дезинформации. Вместо этого коллегам следовало бы активизировать процесс химдемилитаризации своего государства, — обратились к американскому руководству российские дипломаты.
Представители российской дипмиссии заявили, что американский арсенал вооружений этого типа представляет реальную угрозу для человечества.
Замглавы МИД России Олег Сыромолотов ранее заявил, что Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе. Он добавил, что не исключено повторение терактов против предприятий с токсичными веществами. Дипломат отметил, что доказательством служит «чудовищная постановка в Буче». Он также напомнил про множественные химпровокации, устроенные подконтрольными США и их союзникам по НАТО вооружёнными группировками экстремистов в ходе сирийского конфликта.