Посольство России призвало США ускорить уничтожение своего химоружия

Москва не исключает варианта, при котором на Украину будут ввезены ядерные материалы из третьих стран. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Нельзя исключать сценарий, при котором ядерный материал может быть завезен на Украину из третьих стран, — заявил он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ни при каком...