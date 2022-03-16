Посольство России призвало США «прекратить враньё» по Украине

Посольство России в США опубликовало в своём Telegram-канале призыв к американскому руководству прекратить распространение ложной информации и заняться объективным освещением событий на Украине. Поводом стали сообщения о том, что якобы российской стороной были нанесены удары по зданию театра в Мариуполе. Эту информацию опровергло Министерство обороны России.

Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру. Призываем прекратить враньё, — сказано в сообщении.

Дипломаты порекомендовали тем, кто хочет получить достоверную информацию о событиях на Украине, обращаться к официальным каналам информации министерства иностранных дел РФ, министерства обороны России и посольства РФ в Вашингтоне.

Министерство обороны России ранее опровергло сообщения о якобы «расстреле российскими военными» мирных жителей в Чернигове. С подобными заявлениями выступил ряд украинских изданий и американское посольство. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что речь может идти об очередной постановке СБУ. Генерал подчеркнул, что в Чернигове российских военнослужащих не было и нет. По его словам, все подразделения находятся за пределами города, блокируя дороги, при этом никаких наступательных действий не осуществлялось.