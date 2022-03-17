Посольство России призвало США прекратить лгать о ситуации на Украине

Посольство России в Вашингтоне призвало США перестать распространять лживую информацию касательно ситуации на Украине и начать объективно освещать события, об этом дипведомство написало в своём Telegram-канале. Отмечается, что местная пресса напечатала и распространила материал о якобы причастности вооружённых сил РФ к атаке на Мариупольский драмтеатр.

Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по Мариупольскому драматическому театру, — говорится в сообщении.

В посольстве категорически отвергают участие ВС РФ в атаке на театр. Со ссылкой на заявление Минобороны РФ, утверждается, что 16 марта никаких поставленных задач, связанных с ударом авиации по наземным целям не было.

Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине. Тем, кто действительно заинтересован в правдивой информации, предлагаем обращаться к российским ресурсам, в первую очередь, — отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что факты распространения фейков о спецоперации на Украине прекрасно известны России. Песков отметил, что за рубежом на них не хотят обращать внимания. По его словам, показанные ранее трагические ролики с погибшими людьми являются чудовищной ложью и подлогом. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона будет продолжать методично и терпеливо бороться с подобными фейками.